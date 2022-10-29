Главный герой романтического реалити Холостяк 12 Алекс Топольский решил пооткровенничать с поклонниками и рассказать им о своей первой любви.

Говорит, девушку звали Юлия, познакомились они более 15 лет назад во Львове. Несколько раз виделись и пересекались взглядами, однако Алекс боялся подойти познакомиться.

— Один раз я все же набрался смелости и подошел… Она шла с мамой, я пробормотал что-то типа — Ты классно выглядишь, сходим в кофейню? Мне так нравилось, когда она улыбалась, поэтому часто придумывал, что бы приятного для нее сделать, — поделился 32-летний Топольский.

Вспоминает, как однажды утром решил сделать Юлии сюрприз. Пошел в кофейню, накупил круассанов и час возле подъезда ждал, чтобы зайти.

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— Это было 7 утра. Оставил ей этот пакетик на ручке дверей. Нам было просто хорошо вместе, больше ничего не беспокоило. Всегда были на одной волне… Еще помню, как взял машину папы, он этого не разрешал, но все таки. Взял Юлю, накупил конфет, вина, мы поехали в парк смотреть кино под открытым небом… Это было очень круто, — говорит Холостяк.

В результате история не получила хэппи-энда. Спустя год Юлия вместе с родителями переехала в другой город.

Сейчас Алекс — герой Холостяка 12, за чье сердце и внимание соревнуются девушки. Реалити было сняло до полномасштабной войны, однако первый выпуск показали только 28 октября.

Как прошел первый выпуск Холостяка 12 — читайте на Фактах ICTV.