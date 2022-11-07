Певица Тина Кароль поделилась новыми портретными снимками, на которых предстала без фильтра.
Фото артистка разместила в Telegram-канале. В отличии от многих других соцсетей, в мессенджере нет функции накладывания масок на лицо. Несмотря на это, Тина Кароль часто делится своими кадрами и мыслями именно в нем.
На снимках исполнительница позирует в голубой толстовке на молнии. На лице артистки практически нет макияжа, лишь акцент на губы.
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— Без фильтров, как есть, — подписала певица снимки.
Поклонники засыпали артистку комплиментами, отметив, что она прекрасно выглядит.
- Не нужно фильтров! Так хочется посмотреть на реального человека, натуральность всегда ценится больше.
- Да никакие фильтры рядом не стояли! Красивая.
- Ты прекрасна.
- Красивая и талантливая.
- Какая красивая… А глаза, — пишут пользователи сети.
Ранее мы писали о том, что Тина Кароль чувственно исполнила легендарные Чорнобривці. Композицию артистка посвятила матерям украинских защитников.