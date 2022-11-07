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Без фильтров, как есть: Тина Кароль показала себя без “масок”

7 ноября 2022, 09:58
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Без фильтров, как есть: Тина Кароль показала себя без “масок”

Певица Тина Кароль поделилась новыми портретными снимками, на которых предстала без фильтра.

Фото артистка разместила в Telegram-канале. В отличии от многих других соцсетей, в мессенджере нет функции накладывания масок на лицо. Несмотря на это, Тина Кароль часто делится своими кадрами и мыслями именно в нем.

На снимках исполнительница позирует в голубой толстовке на молнии. На лице артистки практически нет макияжа, лишь акцент на губы.

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— Без фильтров, как есть, — подписала певица снимки.

Поклонники засыпали артистку комплиментами, отметив, что она прекрасно выглядит.

  • Не нужно фильтров! Так хочется посмотреть на реального человека, натуральность всегда ценится больше.
  • Да никакие фильтры рядом не стояли! Красивая.
  • Ты прекрасна.
  • Красивая и талантливая.
  • Какая красивая… А глаза, — пишут пользователи сети.

Ранее мы писали о том, что Тина Кароль чувственно исполнила легендарные Чорнобривці. Композицию артистка посвятила матерям украинских защитников.

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