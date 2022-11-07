Певица Тина Кароль поделилась новыми портретными снимками, на которых предстала без фильтра.

Фото артистка разместила в Telegram-канале. В отличии от многих других соцсетей, в мессенджере нет функции накладывания масок на лицо. Несмотря на это, Тина Кароль часто делится своими кадрами и мыслями именно в нем.

На снимках исполнительница позирует в голубой толстовке на молнии. На лице артистки практически нет макияжа, лишь акцент на губы.

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— Без фильтров, как есть, — подписала певица снимки.

Поклонники засыпали артистку комплиментами, отметив, что она прекрасно выглядит.

Не нужно фильтров! Так хочется посмотреть на реального человека, натуральность всегда ценится больше.

Да никакие фильтры рядом не стояли! Красивая.

Ты прекрасна.

Красивая и талантливая.

Какая красивая… А глаза, — пишут пользователи сети.

Ранее мы писали о том, что Тина Кароль чувственно исполнила легендарные Чорнобривці. Композицию артистка посвятила матерям украинских защитников.