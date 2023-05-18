18 мая в Украине отмечается День вышиванки. Это важный праздник для всех нас — он напоминает о нашей культурной уникальности, быте наших предков и важности нашей истории. В праздник принято поздравлять друг друга, и украинские знаменитости также не упускают момента.

Поздравления звезд с Днем вышиванки — далее в материале.

Жена Виктора Павлика Катя Репяхова выложила семейный фотосет в вышиванках. Вместе с сыном они позируют на камеру в зеленых сорочках с черно-красным орнаментом.

— С Днем вышиванки. Это символ красоты и национальной идентичности народа, а также оберег каждого украинца, — заявила Катя.

Лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук присоединился к поздравлениям и рассказал, какая рубашка ему нравится больше всего.

— Одна из моих любимых — белым по белому. И, конечно, впереди Победа, — заявил Святослав.

Модель и участница реалити Холостяк 12 Екатерина Лозовицкая также покрасовалась перед фанатами вышиванкой.

— И несмотря на то, что мои первые вышиванки появились только в этом году, никогда не поздно стать ближе к украинской культуре. Это об исконных народных традициях, о восприятии себя и самоидентичности, это об истории и наших прекрасных людях, — считает Лозовицкая.

Певица и модель Даша Астафьева поздравила украинцев не только с Днем вышиванки, но и Днем красоты.

— Значение вышиванки невозможно переоценить. Надеть ее сегодня — это сказать, что верен своему сердцу, людям и стране. Это отразить любовь к жизни, за которую наши воины ежедневно проливают густую кровь, — красную как орнамент на нашей груди. Поздравляю вас с праздником красоты! Да, он сегодня, а не 8 марта, — уверяет Даша.

Модельер Андре Тан показал, что вышиванка это не только чтение нашей истории, но и красивый элемент в одежде.

— Вышиванка — национальный символ, который имеет глубокие корни и достигает сотен лет. Но, кроме того, вышиванка — это стильно, очень красиво и — это наше. Сегодня она завоевывает сердца людей по всему миру и стала трендом, который подчеркивает нашу национальную идентичность, — заявил Тан.

Жена ведущего Григория Решентика Кристина Решетник покрасовалась в национальном украинском одеянии.

— Украинские наряды — самые колоритные и красивые! Оно имеет особую энергию. С Днем Вышиванки, Украинцы. Берегите наш генетический код, — заявила блогер.

Певица Алина Гросу показала, как чтит традиции на День вышиванки в Украине.

Ведущая Леся Никитюк показала, в чем будет красоваться на праздник.

Певица alyona alyona показала совместный снимок с Jerry Heil в вышиванках. Звезда призвала объединяться, ведь вышиванка — символ единства для украинцев.

Олеся Жураковская восхитила поклонников своим снимком, где она в вышиванке обнимает белую козочку.

Певица Наталия Могилевская на День вышиванки призвала беречь и распространять наши традиции, ведь это наша общая культура и наследие.

Оля Цибульская покрасовалась сразу в трех вариантах одеяния настоящей украинки, поздравила всех с праздником и призвала поклонников выбрать самый удачный образ.

Жена Дмитрия Монатика Ирина Монатик показала общий со своим мужем снимком в вышиванках. Пара позирует на камеру на Андреевском спуске в Киеве.

Фешн-фотограф Соня Плакидюк показала черную вышиванку с разноцветными орнаментами в пиксель.

Певица София Ротару показала себя в вышиванке, присоединившись к поздравлениям в своей манере.