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Берешься – делай это хорошо. Тарас Тополя признался, планирует ли идти в политику

10 сентября 2022, 14:42
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Тарас Тополя

Лидер группы Антитіла Тарас Тополя не исключил, что когда-нибудь решит заняться политической карьерой. Однако делать это сейчас музыкант не планирует.

– Если ты берешься за что-то, делай это хорошо. Я не понимаю, как можно усидеть на двух стульях: здесь – ты политик, здесь – ты выскакиваешь и поешь. Если я приму решение пойти в политику, я должен закрыть страницу с группой Антитіла и начинать какую-то политическую историю, — рассказал он Григорию Решетнику в программе Как ты?

Тарас Тополя откровенно признался — больше всего в политике его интересует образование.

— Образование – это ключ, это фундамент к успешной нации, к развитию страны. Это долгая история, это то, что трудно измерить. И все это образование обходят стороной, потому что на нем трудно заработать.

Сейчас смотрят

Слава Богу, у нас достаточно хороший контакт с Офисом президента и депутатским корпусом. Какие-то вещи я могу коммуницировать лично, не будучи в политике. Я не вижу пока острой необходимости идти в политику, но все может быть, — объяснил он.

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