Американский актер Бен Стиллер не переживает из-за запрета въезда в Россию. Об этом артист рассказал на ежегодной телевизионной премии Эмми 2022.

— Я это принял, все нормально, — кратко ответил актер.

Стиллер также заявил, что является Верховным комиссаром ООН по делам беженцев, и у него есть чем заняться во всех уголках Земли.

— Во всем мире насчитывается более 100 миллионов перемещенных лиц. Так что все эти люди заслуживают права на дом, возможность вернуться домой и быть принятыми, — считает артист.

Актер наверняка не удивился такому решению со стороны России — он активно критиковал Кремль и Путина за войну, которую они развязали в Украине. Бен Стиллер также приезжал в Украину — посещал беженцев во Львове, отправился в Макаров и Ирпень, а также встретился с президентом нашей страны.

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После этого он признался, что все увиденное в Украине выглядит как в фильмах, но намного масштабнее. То, что он смог увидеть собственными глазами его огорчает, ведь это все происходит в реальности, а не на экране.

Напомним, что Шону Пенну и Бену Стиллеру запретили въезд в РФ в начале сентября. Оба актера стали на сторону Украины, и не переживают из-за закрытых в Россию дорогах.