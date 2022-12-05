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Бен Аффлек назвал Netflix конвейером

5 декабря 2022, 08:50
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Бен Аффлек
Источник: Depositphotos

Американский актер Бен Аффлек раскритиковал стриминговый сервис Netflix, назвав его сборочным конвейером.

По словам Аффлека,  часто качество оригинальных проектов стриминга уступает их количеству.

— Создание фильмов — это вещь, которая требует внимания, самоотверженности и работы, и она сопротивляется конвейерному процессу… Я не вижу разницы между коммерцией и качеством. Уверен, что у Netflix была отличная стратегия, но я бы спросил их руководство: Как вы собираетесь снять 50 отличных фильмов? Как это возможно? — сказал Бен.

Напомним, недавно стали известно, что  Бен Аффлек и Мэтт Дэймон хотят основать свою кинокомпанию Artists Equity. Они уже получили финансирование — не менее $100 млн.

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По словам Бена, это следующий шаг в его карьере на долгое-долгое время. Стоит отметить, что голливудские актеры и вправду знают толк в кинематографе.

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Источник
CNN
Теги
Netflix Бен Аффлек
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