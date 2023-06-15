Американская певица Бейонсе повлияла на уровень инфляции в Швеции. Все из-за концертов звезды, которая дважды выступила на стадионе Friends Arena в Стокгольме и собрала более 80 тыс. зрителей.

В страну приехало много иностранцев, чтобы посетить выступления Бейонсе, а потому цены на билеты, проживание в отелях и еду в ресторанах увеличились.

Базовая инфляция там составила 8,2% в годовом выражении, хотя Центральный банк Швеции прогнозировал 8,1%, а опрошенные агентством эксперты — лишь 7,8%.

— Мы ожидаем, что в июне этот неожиданный рост будет отменен, поскольку цены на отели и билеты вернутся к норме, — сказал главный экономист Danske Bank Майкл Гран.

Несмотря на это Центральный банк продолжит повышать ключевую ставку из-за ослабления кроны.