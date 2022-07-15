Бейонсе завела аккаунт в TikTok: миллионы просмотров и всего одно видео

Американская певица Бейонсе завела свой аккаунт в TikTok. Ее первое видео стало рекламой собственной песни.

В коротком ролике она собрала подборку популярных тиктокеров, которые танцуют под ее песню Break My Soul. Они реагируют на сингл, танцуют под него, и даже пытаются перепеть.

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— Я была так счастлива, когда увидела как вы двигаетесь под нее. Большое спасибо за всю любовь к Break My Soul! — эмоционально подписала ролик Бейонсе.

Менее чем за день на аккаунт певицы подписалось более 3,5 млн человек. Ее видео посмотрело более 3,9 млн человек, а лайков ролик собрал 493 тыс.

Звезды часто регистрируются на TikTok перед релизом своего нового творчества — альбомов, синглов, выходом фильмов и их участием. Соцсеть считается одной из самых популярных в мире, и появление в ней звезд привлекает к персоне внимание.

Известно, что Бейонсе выпустила Break My Soul в прошлом месяце. Ее альбом Renaissance появится в сети 29 июля — к этому событию звезда точно захочет привлечь как можно больше внимания.

И июне Джонни Депп также завел аккаунт в TikTok — это случилось после того, как актер выиграл судебное дело о клевете со стороны Эмбер Херд.