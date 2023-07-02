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Бейонсе, Flo Rida, Род Стюарт — сколько стоит выступление звезд на частных вечеринках

2 июля 2023, 18:04
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Бейонсе і Flo Rida
Источник: Depositphotos

Сколько стоит заказать частное выступление американской певицы Бейонсе или рэпера Flo Rida, рассказал журналист Эван Оснос.

По его словам, Flo Rida готов выступить на закрытом мероприятии в США за $300 тыс. Если рэперу необходимо выехать для частной вечеринки за границу, тогда сумма удваивается в несколько раз и может достигать $1 млн.

Бейонсе же является одной из самых высокооплачиваемых исполнительниц. Недавно она выступала на открытии отеля в Дубае, за что получила гонорар в $24 млн. А потому появление звезды на вашей вечеринке обойдется в круглую копеечку.

Эван говорит, на корпоратив можно пригласить британского певца Рода Стюарта. Его цена может составлять $1 млн 250 тыс.

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Источник
CNN
Теги
Бейонсе
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