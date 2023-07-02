Бейонсе, Flo Rida, Род Стюарт — сколько стоит выступление звезд на частных вечеринках

Сколько стоит заказать частное выступление американской певицы Бейонсе или рэпера Flo Rida, рассказал журналист Эван Оснос.

По его словам, Flo Rida готов выступить на закрытом мероприятии в США за $300 тыс. Если рэперу необходимо выехать для частной вечеринки за границу, тогда сумма удваивается в несколько раз и может достигать $1 млн.

Бейонсе же является одной из самых высокооплачиваемых исполнительниц. Недавно она выступала на открытии отеля в Дубае, за что получила гонорар в $24 млн. А потому появление звезды на вашей вечеринке обойдется в круглую копеечку.

Эван говорит, на корпоратив можно пригласить британского певца Рода Стюарта. Его цена может составлять $1 млн 250 тыс.