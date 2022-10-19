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Родители считают предателем: путинист Юрий Батурин поддержал войну в Украине

19 октября 2022, 19:56
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Родители считают предателем: путинист Юрий Батурин поддержал войну в Украине

Российский актер украинского происхождения Юрий Батурин поддержал полномасштабное вторжение России в родную страну, а также признался, что после 24 февраля оборвал связь с родителями.

По словам актера, все его родные, которые находятся в Украине, считают его предателем. В том числе и родители, живущие в Кировоградской области, откуда и сам Батурин. Об этом предатель рассказал в одном из российских шоу.

Более того, путинист не понимает, почему все отказались от общения с ним и не разделяют его политических взглядов.

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— Я им враг. Не общаюсь с ними с 24 февраля. С трудом понимаю, почему меня там считают предателем. Сейчас мои родители просто доживают в этой нынешней Украине, не живут. Им уже говорили окружающие, мол, как же так, что с Юрой, — рассказывает Батурин.

Актер добавил, что готов забрать своих родных к себе, когда они захотят. Цинично говорит, все закончится и станет на свои места.

— У меня ничего не изменилось по отношению к ним. Не общаюсь с ними, потому что не хочу провоцировать больных людей, которые там находятся. Живу с мнением, что они просто в плену, — заявил путинист.

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Актор Війна в Україні
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