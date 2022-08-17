Родина – это не задница президента! Суд наказал Юрия Шевчука за “дискредитацию” армии России

Среди русской творческой интеллигенции растут антивоенные настроения, в частности, против войны высказались: Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков, Земфира Рамазанова, Little Big, Моргенштерн, Максим Покровский и т.д.

Из-за преследований многие были вынуждены покинуть территорию РФ.

Недавно известный российский музыкант Юрий Шевчук предстал перед судом по обвинению в “дискредитации армии РФ” за свое высказывание во время концерта: “Родина — это не задница президента”.

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Его признали виновным и обязали уплатить штраф в размере 50 тыс. руб. Однако это не остановило музыканта и на суде он обнародовал заявление о неприятии войны как таковой и, в частности, войны РФ против Украины.

— Российская творческая интеллигенция все чаще выражает откровенно антивоенную позицию. Их главные месседжи просты и понятны: все противоречия разрешаются путем диалога, жизнь человека – самая высокая ценность, деньги, потраченные на войну, должны идти на развитие образования, науки и медицины, — говорится в сообщении ГУР.

Напомним, что на концерте перед многотысячной аудиторией в Уфе Юрий Шевчук публично выступил со смелым заявлением касательно действий президента РФ.

Также Юрий Шевчук рассказал об отношении россиян к войне в Украине.

Источник: ГУР Украины

Фото: Instagram