1 декабря 2022 года Суспільне мовлення презентовало песни и провело жеребьевку финалистов национального отбора на конкурс Евровидение-2023.
Среди участников можно встретить уже известных исполнителей, которые принимали участие в Нацотборе в предыдущие годы, и новых певцов и певиц, которые пока неизвестны широкой аудитории.
Что известно об участнице Нацотбора Krutь и ее биографии, читайте далее в материале.
Биография Krutь
Krutь — это украинская певица, поэтесса, композитор и бандуристка.
Настоящее имя певицы Марина Круть. Родилась она 21 февраля 1996 года в городе Хмельницкий.
Любовь к музыке у Марины с детства. Девушка окончила Хмельницкую детскую школу искусств по классу бандура. А дальше продолжила учебу в Хмельницком музыкальном колледже им. Зарембы.
Во время учебы Марина Круть посещала множество музыкальных конкурсов, поэтому стала победительницей и лауреатом многочисленных всеукраинских и международных конкурсов.
Круть жила в обычной украинской семье, поэтому с 15 лет начала зарабатывать самостоятельно. С этих заработков Марина насобирала себе на первый альбом. После обучения девушка поехала в Китай, чтобы заработать денег на свое развитие в музыкальном мире.
Впервые о Круть услышали в 2017 году, когда юная музыкантка принимала участие в восьмом сезоне талант-шоу X-Фактор, где она исполнила песню Hallelujah.
Девушка понравилась судьям, поэтому получила четыре Да и продолжила борьбу. В тренировочном лагере Круть исполняла песню Тины Кароль Ноченька и прошла в следующий этап. В доме судей перед NK Марина исполнила песню группы Океан Эльзы Така як ти, но, к сожалению, не прошла в прямые эфиры.
Однако девушка не опустила руки и через год, в 2018 году, выпустила дебютный альбом Arche, а в 2019 году еще один мини-альбом Albino.
В 2020 году Krutь презентовала песню 99, с которой боролась за право представлять Украину на международном песенном конкурсе Евровидение-2020.
Именно с этой композицией Марина выступила в первом полуфинале национального отбора 8 февраля 2020 года под номером 4.
По результатам голосования певица получила самые высокие баллы жюри и зрителей, поэтому прошла в финал. Там девушка заняла третье место.
И вот в 2022 году Krutь снова заявила о себе и пришла бороться за победу сначала на Национальном отборе, а затем и на самом конкурсе Евровидение-2023.
Песня Krutь
Певица попала в финал Нацотбора-2023 с песней Колискова.
Именно с этой композицией Марина выступит в первом полуфинале национального отбора под номером 6.
Прослушать песню Колискова можно по ссылке.
Текст песни Колискова
Люлі, люлі, сину мій
Звірі йдуть у лютий бій
Нічка буде та й мине
Татко звірів прожене
А ти спи, спи, спи
Я малюю тобі сни
Спи, спи, спи
Тато береже степи
То не місяць, а вогні
То не звірі — вороги
Та нам хижі не страшні
В нас є воля і пісні
А ти спи, спи, спи
Я малюю тобі сни
Спи, спи, спи
Тато береже степи
Оповив хати залізобетон
В пікселі брати стережуть твій сон
Стали ми усі сильними з весни
Щоб ти, сину, жив, у світі без війни
Люлі-люлі, ну, спи, малятко, спи
Я вже не боюсь, і не бійся ти
Спи, спи, спи
Спи, спи, спи
Спи, спи, спи