1 декабря 2022 года Суспільне мовлення презентовало песни и провело жеребьевку финалистов национального отбора на конкурс Евровидение-2023.

Среди участников можно встретить уже известных исполнителей, которые принимали участие в Нацотборе в предыдущие годы, и новых певцов и певиц, которые пока неизвестны широкой аудитории.

Что известно об участнице Нацотбора Krutь и ее биографии, читайте далее в материале.

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Биография Krutь

Krutь — это украинская певица, поэтесса, композитор и бандуристка.

Настоящее имя певицы Марина Круть. Родилась она 21 февраля 1996 года в городе Хмельницкий.

Любовь к музыке у Марины с детства. Девушка окончила Хмельницкую детскую школу искусств по классу бандура. А дальше продолжила учебу в Хмельницком музыкальном колледже им. Зарембы.

Во время учебы Марина Круть посещала множество музыкальных конкурсов, поэтому стала победительницей и лауреатом многочисленных всеукраинских и международных конкурсов.

Круть жила в обычной украинской семье, поэтому с 15 лет начала зарабатывать самостоятельно. С этих заработков Марина насобирала себе на первый альбом. После обучения девушка поехала в Китай, чтобы заработать денег на свое развитие в музыкальном мире.

Впервые о Круть услышали в 2017 году, когда юная музыкантка принимала участие в восьмом сезоне талант-шоу X-Фактор, где она исполнила песню Hallelujah.

Девушка понравилась судьям, поэтому получила четыре Да и продолжила борьбу. В тренировочном лагере Круть исполняла песню Тины Кароль Ноченька и прошла в следующий этап. В доме судей перед NK Марина исполнила песню группы Океан Эльзы Така як ти, но, к сожалению, не прошла в прямые эфиры.

Однако девушка не опустила руки и через год, в 2018 году, выпустила дебютный альбом Arche, а в 2019 году еще один мини-альбом Albino.

В 2020 году Krutь презентовала песню 99, с которой боролась за право представлять Украину на международном песенном конкурсе Евровидение-2020.

Именно с этой композицией Марина выступила в первом полуфинале национального отбора 8 февраля 2020 года под номером 4.

По результатам голосования певица получила самые высокие баллы жюри и зрителей, поэтому прошла в финал. Там девушка заняла третье место.

И вот в 2022 году Krutь снова заявила о себе и пришла бороться за победу сначала на Национальном отборе, а затем и на самом конкурсе Евровидение-2023.

Песня Krutь

Певица попала в финал Нацотбора-2023 с песней Колискова.

Именно с этой композицией Марина выступит в первом полуфинале национального отбора под номером 6.

Прослушать песню Колискова можно по ссылке.

Текст песни Колискова

Люлі, люлі, сину мій

Звірі йдуть у лютий бій

Нічка буде та й мине

Татко звірів прожене

А ти спи, спи, спи

Я малюю тобі сни

Спи, спи, спи

Тато береже степи

То не місяць, а вогні

То не звірі — вороги

Та нам хижі не страшні

В нас є воля і пісні

А ти спи, спи, спи

Я малюю тобі сни

Спи, спи, спи

Тато береже степи

Оповив хати залізобетон

В пікселі брати стережуть твій сон

Стали ми усі сильними з весни

Щоб ти, сину, жив, у світі без війни

Люлі-люлі, ну, спи, малятко, спи

Я вже не боюсь, і не бійся ти

Спи, спи, спи

Спи, спи, спи

Спи, спи, спи