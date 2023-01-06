Принц Гарри признался, что был фанатичен к отношениям с Меган Маркл. Сын короля Великобритании также признался, что не ожидал такой реакции от СМИ на новость об отношениях с будущей женой.

Об этом стало известно благодаря отрывку интервью Гарри в программе от CBS News 60 минут. Рассказы герцога также связаны с его мемуарами, которые выйдут в средине января этого года.

В интервью с Андерсоном Купером сын Чарльза III признался, что испытывал странные чувства к Маркл.

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— То, через что пришлось пройти Меган, было в какой-то степени похоже на то, через что прошли Кейт и Камилла, но были совсем другие обстоятельства. Но затем, вы добавляете элемент гонки, на который сразу набросилась пресса. Я был очень наивным, и понятия не имел, что британская пресса настолько фанатична. Но я также был фанатичен к отношениям с Меган, — добавил Гарри.

Герцог считает, что тогда он не видел того, что открылось ему сейчас.

Также в коротком анонсе интервью Гарри признался, что пытался скрывать проблемы и ссоры внутри семьи, но ему мешали это сделать.

— Каждый раз, когда я пытался сделать это без лишних глаз, происходили брифинги, утечки и подбрасывание историй против меня и моей жены. Знаете, семейный девиз — никогда не жаловаться, никогда не объяснять, но это просто девиз, — заявил принц.

На днях Гарри заявил, что примерял костюм нациста. Это сделать ему посоветовали брат Уильям и его жена Кейт Миддлтон. Герцог выбирал костюм для тематической вечеринки, и его родственники остановили свой выбор на необычном образе.