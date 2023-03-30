Мисс Украина Вселенная 2022 Виктория Апанасенко рассказала, почему скрывает от публики своего супруга и планируют ли они свадьбу.

Все дело в том, что после участия в конкурсе красоты модель столкнулась с волной хейта, в частости он поступал из России. Поэтому пока что она хочет уберечь свою семью от негатива.

В частности, Апанасенко вспомнила, как отказалась стоять рядом с участницей из РФ Анной Линниковой. Та в свою очередь раздула скандал, вызвав негодование в сторону представительницы Украины в росСМИ.

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— Она потом через супервайзеров сказала, что у нее был нервный срыв, что с ней не общаюсь я и Мисс Швейцария… Российские псевдожурналисты до сих пор пишут, что Украина “опозорилась” с национальным костюмом, и очень много хейта о моем внешнем виде, — поделилась Виктория.

Именно из-за этого она не делится подробностями о своем возлюбленном.

— Это одна из причин. Я думаю, что со временем я, конечно, расскажу, кто это. Но пока не хочу, чтобы этот хейт шел на мою семью, — призналась Апанасенко.

Все свадебные хлопоты модель с возлюбленным решили отложить на потом. К тому же, Виктория еще не выбрала свое платье, отметив, что перемерила более 500 штук.

Напомним, 26 марта стало известно, что Виктория Апанасенко вышла замуж. Они расписались с избранником в символическую дату — 23.03.2023.

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Фото: Виктория Апанасенко