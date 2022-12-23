Украинский певец Сергей Бабкин выпустил свою версию гимна Рождества Silent Night (Тихая ночь). К Сергею для песни присоединились гитарист и певец Хосе Фелисиано.

Так, музыканты перепели один из самых популярных рождественских гимнов в мире — Silent Night. Бабкин спел песню сразу на двух языках — английском и украинском. Оригинал берет свое начало в Австрии в 1818 г. Композитором стал церковный органист Франц Грубер. Это один из самых известных и широко распространенных в разных языках по всему миру рождественских песнопений. Песня также относится к наследию ЮНЕСКО.

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Известно, что инициатором создания версии от Бабкина и Хосе стал австрийский певец FaWiJo. Свежее исполнение стало частью проекта FaWiJo & United Artists for Ukraine. В нем примут участие и другие всемирно известные артисты — Билли Оушен, Status Quo, Gipsy Kings и другие. Средства от монетизации видео этого проекта будут направлены на помощь Украине.

— Еще с детства Рождество для меня — это самый волшебный праздник, исполненный ожидания чуда, в окружении родных. Я всегда верил и до сих пор верю, что в рождественскую ночь совершается все самое заветное. Сейчас в стране тяжелые времена, но Рождество у детей никто не заберет. Я посвящаю эту песню всем детям Украины! — заявил Бабкин.

Еще в октябре Сергей Бабкин выпустил песню с российским музыкантом Борисом Гребенщиковым. Ее создали для популяризации платформы UNITED24 для сбора средств на помощь Украине в условиях войны.