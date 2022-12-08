6 декабря в Лондоне состоялась долгожданная премьера фильма Аватар: Путь воды. Поклонники ленты Джеймса Кэмерона с нетерпением ждали этого момента, и вот он настал — спустя 13 лет после выхода первой части.

История в новом фильме, как и в предыдущей части, развивается на планете Пандора, однако зрителей ждут новые подводные миры и сражения с армией роботов и морскими существами.

Факты ICTV решили собрать все, что поклонникам Аватара необходимо знать о второй части долгожданного фильма.

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Аватар

Первая часть Аватара вышла в 2009 году и была первым фильмом, полностью снятым в формате 3D. Лента стала самым кассовым фильмом в истории кино, собрав в мировом прокате $2 млрд $923 млн.

Сами съемки режиссеру и сценаристу Джеймсу Кэмерону обошлись в $237 млн.

После успеха Аватара другие киностудии начали снимать свои фильмы в 3D и переводить в этот формат свои старые ленты.

Когда должно было быть продолжение Аватара

Вторая часть нашумевшего фильма планировалась в декабре 2014 года, после — в 2016-м, 2017-м, 2018-м и так далее. Ее постоянно переносили.

Однако в 2022 году зритель наконец-то дождался, и уже с 16 декабря каждый желающий сможет посмотреть премьеру в кинотеатрах своих городов.

Почему так долго

Причин было несколько, однако самая важная — Джеймс Кэмерон не был доволен своей работой, точнее — сценарием для Аватара 2. Поэтому переписывал его о начала и до конца. В последствии он хочет создать еще три ленты этой серии.

Кроме того, у режиссера и сценариста много других проектов, помимо этого фильма.

Также возникли задержки из-за поглощения киностудии 20th Century Fox, которой принадлежали права на Аватар, корпорацией Disney.

Сюжет фильма Аватар: Путь воды

Как мы ранее уже писали, действия разворачиваются на все той же планете Пандора, однако спустя много лет после первой части.

У главного героя Джейка Скалли появилась семья. Его супруга Нейтири родила детей. Поэтому история рассказывает о их жизни и тех трудностях, с которыми им придет столкнуться.

Актеры фильма Аватар: Путь воды

Главные роли продолжат исполнять Сэм Уортингтон и Зои Салдана.

В фильме также появится Кейт Уинслет, Сигурни Уивер, Джек Чемпион, Джеймс Флеттерс и Тринити Джо-Ли Блисс.

Сколько всего будет сиквелов

В целом — пять, с учетом первой и второй части.

Известно, что съемки Аватара 3 уже начались, а выйти он должен в 2024 году. Четвертая часть ленты запланирована на 2026 год. Более того, уже даже есть сценарий пятого фильма.

Однако пойдет ли все так, как задумано — неизвестно, в том числе это зависит и от высоких затрат на производство.

Бюджет фильма Аватар: Путь воды составил более $350 млн, а это означает, что для покрытия расходов сборы должны быть очень внушительными. Если же картине удастся повторить успех первой ленты — тогда продолжения точно следует ждать.