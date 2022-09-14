Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Персони

Артистов-предателей лишат звания народных: Ткаченко анонсировал изменения в законе

14 сентября 2022, 14:31
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Артистов-предателей лишат звания народных: Ткаченко анонсировал изменения в законе

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко ответил на интересующих многий вопрос, а именно — когда звезд-предателей лишат звания народных артистов нашей страны.

Политик подчеркнул, что скоро такие персоны не смогут воспользоваться в своих целях званием. Речь идет о тех, кто замалчивает полномасштабную войну и поддерживает действия власти РФ.

— Хочу подчеркнуть и предупредить, что все артисты, которые до сих пор с гордостью пользуются званием народных артистов Украины, когда им это удобно, но давно уже таковыми не являются из-за молчания или поддержки российской агрессии, скоро будут этих званий лишены, — написал Ткаченко в своем Telegram-канале.

Сейчас идет работа над поправками в законе. По словам министра, чтобы таких народных наша страна больше не видела.

Сейчас смотрят

Стоит отметить, что речь о лишении звезд-предателей звания народных артистов Украины идет уже давно, однако сейчас появился конкретный ответ.

Примечательно то, что на днях предательница Ани Лорак назвала себя самой титулованной украинской певицей, анонсируя концерты в Германии и Чехии.

Также она указала, что является народной артисткой нашей страны, хотя о войне ни слова не произнесла с 24 февраля, чем показала то, что поддерживает кровавые действия диктатора.

Читайте также:
Таїсія Повалій цинічно заспівала Черемшину на концерті Кобзона в НовосибірськуТаисия Повалий цинично спела Черемшину на концерте Кобзона в Новосибирске

Теги
Александр Ткаченко українські зірки
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь