Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко ответил на интересующих многий вопрос, а именно — когда звезд-предателей лишат звания народных артистов нашей страны.

Политик подчеркнул, что скоро такие персоны не смогут воспользоваться в своих целях званием. Речь идет о тех, кто замалчивает полномасштабную войну и поддерживает действия власти РФ.

— Хочу подчеркнуть и предупредить, что все артисты, которые до сих пор с гордостью пользуются званием народных артистов Украины, когда им это удобно, но давно уже таковыми не являются из-за молчания или поддержки российской агрессии, скоро будут этих званий лишены, — написал Ткаченко в своем Telegram-канале.

Сейчас идет работа над поправками в законе. По словам министра, чтобы таких народных наша страна больше не видела.

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Стоит отметить, что речь о лишении звезд-предателей звания народных артистов Украины идет уже давно, однако сейчас появился конкретный ответ.

Примечательно то, что на днях предательница Ани Лорак назвала себя самой титулованной украинской певицей, анонсируя концерты в Германии и Чехии.

Также она указала, что является народной артисткой нашей страны, хотя о войне ни слова не произнесла с 24 февраля, чем показала то, что поддерживает кровавые действия диктатора.