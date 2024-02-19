Российские артисты вынуждены открыто поддерживать войну в Украине. Общественные деятели РФ сталкиваются с давлением со стороны Кремля.

Кремль заставляет артистов РФ поддерживать войну

Министерство обороны Великобритании обнародовало в соцсети Х сводку. В ней говорится, что в начале февраля Администрация президента РФ распространила новый черный список из 50 артистов среди концертных промоутеров, фактически запретив им выступать в России.

В нем немало имен, которые посетили скандальную “голую” вечеринку Насти Ивлеевой.

Сейчас смотрят

— Кремль почти наверняка намеренно раздул и использовал скандал, стремясь изобразить контраст между россиянами, “патриотически” поддерживающими военные действия, и гедонистической “прозападной” столичной элитой. Один из участников был заключен в тюрьму, оштрафован по так называемым законам о ЛГБТ-пропаганде и вызван в военкомат, — отметили в Минобороны Великобритании.

Был на вечеринке и Филипп Киркоров, который недавно посетил оккупированный Донбасс. Артист тоже находится в черном списке, а потому сейчас всячески пытается отбелить себя перед Кремлем.