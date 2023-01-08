Российский актер Артур Смольянинов заявил, что если бы он пошел воевать, то только на стороне Украины.

Звезда фильма 9 рота высказал свою однозначную позицию еще в начале полномасштабного вторжения. Сейчас говорит, к российским оккупантам не испытывает ниего, за исключением ненависти. Об этом актер заявил в интервью Новой газете Европа.

— У меня есть близкая подруга с Западной Украины. Мы с ней разговариваем, и она говорит: — Сейчас, подожди, мне пишет мама – у них опять выключили свет. Или пишет подруга, которая не может подняться на 32-й этаж, потому что нет электричества. Или она рассказывает, как выезжала из Мариуполя. И я понимаю, что к людям с той стороны фронта я ничего, кроме ненависти, не испытываю, — рассказал Артур.

Отмечает, если бы оказался на фронте перед российскими военными, стрелял бы в них без сомнения, поскольку это справедливо.

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