Российский актер Артур Смольянинов заявил, что если бы он пошел воевать, то только на стороне Украины.
Звезда фильма 9 рота высказал свою однозначную позицию еще в начале полномасштабного вторжения. Сейчас говорит, к российским оккупантам не испытывает ниего, за исключением ненависти. Об этом актер заявил в интервью Новой газете Европа.
— У меня есть близкая подруга с Западной Украины. Мы с ней разговариваем, и она говорит: — Сейчас, подожди, мне пишет мама – у них опять выключили свет. Или пишет подруга, которая не может подняться на 32-й этаж, потому что нет электричества. Или она рассказывает, как выезжала из Мариуполя. И я понимаю, что к людям с той стороны фронта я ничего, кроме ненависти, не испытываю, — рассказал Артур.
Отмечает, если бы оказался на фронте перед российскими военными, стрелял бы в них без сомнения, поскольку это справедливо.
— Если бы я и пошел на эту войну, то именно на стороне Украины. Однозначно. Для меня это даже не на стороне Украины, а на стороне моих братьев, на которых напали другие мои братья, которые с ни**я пошли убивать. У тебя есть один брат, второй, а ты третий. И один брат в угаре и каком-то безумии накинулся на твоего другого брата. Ты будешь его защищать? Безусловно, конечно, — говорит Смольянинов.