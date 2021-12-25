В финале шоу Україна має талант выступил 14-летний Артем Галис. Парень спел лирическую и сложную песню Адель Easy on me.

Судьи проекта отметили, что номер Артема получился очень проницательным и чувственным.

– Это настоящее наслаждение. Артем, ваш удивительный голос можно слушать бесконечно. Мне кажется, ваши конкуренты уже нервничают. Стоять на этой сцене в вашем возрасте – это большое достижение. Я желаю вам еще больше таких сцен, человеческой любви и признания вашего таланта, – прокомментировала выступление Ксения Мишина.

Артем родом из Одессы, он очень застенчивый и самокритичный. На кастинге участник исполнил композицию с рок-оперы Моцарт и поразил судей сильным вокалом.

Зрители аплодировали Артему стоя, а его пение даже растрогало телеведущую и приглашенную судью Машу Ефросинину.

– Я почему-то не ожидала такого прекрасного исполнения! Возможно, сейчас вы этого не осознаете, но спустя годы вы это вспомните. Я никогда не видела таких душевных и чистых детей, как вы. У вас невероятный голос! И это так классно, что вы сегодня к нам пришли! ― прокомментировала выступление Маша Ефросинина.

Напомним, что за победу в проекте Україна має талант борются 11 участников, которые выступают в разных жанрах. Полный список финалистов талант-шоу – смотрите на Фактах ICTV.