Арнольд Шварценеггер вспомнил, как кусал мертвого грифа

Звезда Голливуда Арнольд Шварценеггер представил миру свою новую биографическую книгу Будь полезным. В ней он, в частности, вспоминает о съемках в фэнтези-боевике Конан-варвар, вышедшем на экраны в 1982 году. В этой ленте Шварценеггеру пришлось самостоятельно выполнять немало трюков.

— Я научился ездить верхом на лошадях, верблюдах и слонах. Я научился прыгать с больших скал, лазить и раскачиваться на длинных веревках, падать с высоты, — ознакомилось с воспоминаниями бывшего губернатора Калифорнии издание Evening Standart.

Арнольд Шварценеггер рассказал, что режиссер Джон Милиус не жалел его. Он заставлял актера ползать по острым камням, что ранило его, и убегать от стаи диких собак. Особенно подробно Шварценеггер описал сцену, где Конан, привязанный к дереву, кусает мертвого грифа.

— Мне пришлось кусать настоящего мертвого грифа. После каждого дубля приходилось полоскать рот спиртом. Организация по защите животных PETA это оценит, — сыронизировал актер.

В своих мемуарах Арнольд Шварценеггер изложил семь правил, которые, по его мнению, помогли ему достичь международного успеха. Нашлось там место и воспоминаниям о том, как он однажды бросил в огонь туфли своей дочери Кэтрин, чтобы она получила “жизненный урок”. Так актер приучил ее ставить обувь на место.

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