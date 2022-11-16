Телеведущий-путешественник Дмитрий Комаров показал огромную ракету, которая прилетела в жилой дом в Харьковской области. Фото с устройством для массового уничтожения шоумен опубликовал в Instagram.

Так, на снимке видно, что Комаров одет в камуфляж, шлем и бронежилет. Телеведущий стоит на стуле, опираясь руками на ракету, которая попала в жилой дом и застряла в полу дома.

— Это фото я сделал в Харьковской области. В обычном жилом доме. На кухне. К сожалению, подобные кадры нас уже не удивляют. На фотографии хвостовая часть от Смерча, — делится подробностями кадра Дмитрий.

Однако путешественник решил поразмышлять о глобальной ситуации касаемо войны с Россией. Так, враг, не имея никаких успехов на фронте, снова прибегает к ракетным ударам по жилым домам и инфраструктуре Украины. РФ сейчас воюет не с нашими защитниками, а с мирными жителями.

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— Армия РФ воюет с грудными детьми, для которых электроэнергия важна, чтобы сохранить питание в холодильнике или разогреть его на электроплите. Воюют с украинскими пенсионерами, которые не могут без лифта подниматься на верхние этажи 9, 16 и 25-этажек в спальных районах, — продолжил свою мысль Комаров.

Впрочем, по мнению ведущего, такими атаками не напугать украинцев. Мы уже давно готовы к такому сценарию, и обязательно будем принимать меры. Известный путешественник напомнил, что вчера РФ запускала ракеты с моря, поэтому нужно не забывать донатить на морские дроны. Они способны нейтрализировать носителей крылатых ракет, летящих в мирные дома.

Напомним, что на днях Дмитрий Комаров попал под вражеский обстрел в Херсоне. По словам ведущего, все произошло спустя два часа после отъезда из города президента Украины Владимира Зеленского.