В финале шоу Україна має талант выступила супружеская пара на роликах — Евгений Емельяненко и Влада Камышникова.

Влюбленные продемонстрировали экстремальный танцевально-акробатический номер, все движения в котором выполняли на роликах.

После удивительного выступления, судьи и зал аплодировали паре стоя.

Сергей Притула эмоционально прокомментировал номер.

— Еще на кастинге после ваше выступа я подумал: неужели еще чем-то можно удивить? Я очень переживал, когда Евгений крутил Владу. А потом я абстрагировался и понял — вы показали ваш обычный день, — заявил шоумен.

Пара первыми выступила во втором выпуске Україна має талант, который состоялся 30 октября.

Тогда пара заставила весь зал аплодировать стоя, а судей переживать, вскакивать с мест и хвататься за голову, поскольку каждый трюк был опасный для жизни.

Один из судей талант-шоу, хореограф Евгений Кот отметил, что видел много экстремальных номеров, но подобные эмоции у него никто не вызывал.

— Это было фантастически, — прокомментировал выступление участников Женя Кот.

Тогда все члены жюри не обсуждая сказали Евгению и Владе Да.

Известно, что семейная пара хочет развивать сферу роликового катания в Украине и вдохновлять людей заниматься этим видом деятельности. Также супруги пользуются роликами в разных странах, поскольку это позволяет экономно путешествовать.

Сегодня, 25 декабря, вся страна в прямом эфире наблюдает на финалом шоу Україна має талант. За победу сражаются 11 участников. Полный список финалистов талант-шоу — смотрите на Фактах ICTV.