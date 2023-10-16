Певица Оля Цибульская призналась, что страдала глубокой депрессией.

В Instagram исполнительница показала свое честное видео, снятое во время терапии. Она призналась — сначала не хотела, чтобы поклонники видели ее в таком состоянии.

— Период глубокой депрессии, с которой сначала не справились психологи, а потом боролся психиатр. Это состояние полной апатии и потери вкуса к жизни знакомо не только мне. Мы все живем в страшное время… Я очень страшная на этом видео. Чувствую себя раздавленной, уставшей, заплаканной, с мешками под глазами, — написала Оля.

Добавляет, тогда принимала назначенные специалистом препараты и не принимала себя. Спасалась людьми, которые несмотря на все были в сложный период рядом, и музыкой.

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— Сильный не тот, кто не падает. Ты сильная, если нашла в себе повод оттолкнуться от дна, — подчеркнула Цибульская.

Стоит отметить, что Оля не единственная артистка, которая не боится откровенничать со своей аудиторией. Недавно певица MamaRika показала фото в слезах. Исполнительница призналась, что еще никогда не была так эмоционально расшатана, как последние два года.