Answer расширяет свое влияние: покупает PRM, чтобы укрепить свое доминирование на рынке

Популярный сайт электронной коммерции в сфере моды и стиля Answear.com в июне завершил свою крупнейшую сделку по приобретению магазинов Sneakerstudio и PRM.

Этот стратегический шаг направлен на расширение ассортимента и удовлетворение потребностей современных любителей уличной одежды на рынке всей Центральной и Восточной Европы.

Объединяя сильные стороны обеих команд, Answear.com создает уникальное место для премиальной уличной моды под доменом PRM.com.

Концепция новой площадки должна обеспечить потребителям уникальный опыт шопинга, демонстрируя выбранные бренды обуви и одежды высокого класса, развивая уличную культуру и дизайн.

Преобразование Sneakerstudio в PRM.com

С начала июня продолжается преобразование Sneakerstudio в PRM.com — интернет-магазин, специализирующийся на продаже кроссовок и одежды премиум и люкс-класса.

Планируется, что обновленный PRM.com будет удовлетворять модные потребности городского сообщества, предлагая эксклюзивные бренды уличной одежды и организуя для клиентов культурные ивенты, которые будут способствовать развитию музыки, стиля, моды в масштабах мегаполиса.

По словам нового бренд-директора PRM Камиля Байолека, стильные стороны обеих команд объединились, чтобы создать уникальное место для поклонников современного street style с большим ассортиментом премиальной продукции.

Однако кроссовки и в дальнейшем останутся основным элементом ассортимента торговой площадки, поэтому недостатка в лимитированных и эксклюзивных моделях точно не будет.

— Это только начало нашей совместной работы в этом направлении. Надеемся, наш план нового PRM понравится клиентам PRM и Sneakerstudio и быстро станет культовым местом шопинга для поклонников современного уличного стиля, — отметил господин Байолек.

Обещание сюрпризов: эксклюзивные коллаборации

Цель PRM.com — стать не просто магазином, а уникальным пространством, прославляющим современный уличный стиль — найдет отклик у потребителей, ищущих модный опыт, выходящий за рамки обычных транзакций.

Модные события, культурные праздники и акцент на более широкой эстетике дизайна создадут ощущение общности среди энтузиастов уличной одежды, что будет способствовать более глубокой связи с брендом и его предложениями.

Основатель Sneakerstudio и PRM Лукаш Лепчинский обещает захватывающие сюрпризы и эксклюзивные коллаборации в будущем.

Однако уже сегодня потребители могут приобрести стильную одежду и кроссовки от Аdidas Performance, Asics, Birkenstock, Clarks, Diadora, Filling Pieces, Hydro Flask, Klean Kanteen, Makia, Novesta, Rains, Saucony, WoodWood или заказать что-то по ссылке.

Ведь PRM.com уже сейчас является главным местом для поиска лимитированных выпусков и редких модных находок.

Захватывающие перспективы и сюрпризы

До масштабного объединения Sneakerstudio и PRM имели разные ассортименты продукции. Sneakerstudio специализировался на премиальных брендах, таких как: Adidas Originals, New Balance, Carhartt и Veja, обслуживая клиентов в странах Центральной и Восточной Европы и на рынках Западной Европы.

А в свою очередь PRM доминировал в нише роскошной уличной одежды и моды, предлагая такие желанные бренды, как Y-3, A.P.C., Марни, а-Колд-Уолл, МИСБХВ и Рик Оуэнс.

Теперь ассортимент обоих магазинов объединен и значительно расширен на новой коммерческой площадке, что позволит удовлетворить как основные, так и нишевые рынки.

Новый сайт PRM.com является результатом совместного двухлетнего проекта обеих креативных команд. Основатель Sneakerstudio и PRM Лукаш Лепчинский выражает гордость за пройденный путь и потенциал, признанный Answear.com.

После завершения сделки и дальнейшего развития PRM.com успешно представил такие популярные продукты, как A Bathing Ape и культовые Drole de Monsieur со знаменитым слоганом Not from Paris Madame (Не из Парижа, мадам).

Клиенты могут с нетерпением ждать еще больше сюрпризов и эксклюзивных коллабораций, доступных как в бутике в Варшаве, так и на новом сайте PRM.com, который активно работает с 1 июня.

Так что прямо сейчас вы можете приобрести на новой платформе премиальные кроссовки женские, мужские и стильную одежду от мировых брендов всего в несколько кликов.