Главный редактор американского Vogue Анна Винтур появилась на Неделе моды в Париже в наряде в цветах флага Украины.

Икона стиля пришла на показ новой коллекции Valentino в ярко-желтом пальто от Prada, дополнив его синим шарфом. Таким образом Винтур показала, что поддерживает Украину в полномасштабной войне с РФ.

Пользователи сети поблагодарили Анну за символические цвета наряда, отметив, что она прекрасно выглядит в 73 года.

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