Главный редактор американского Vogue Анна Винтур появилась на Неделе моды в Париже в наряде в цветах флага Украины.
Икона стиля пришла на показ новой коллекции Valentino в ярко-желтом пальто от Prada, дополнив его синим шарфом. Таким образом Винтур показала, что поддерживает Украину в полномасштабной войне с РФ.
Пользователи сети поблагодарили Анну за символические цвета наряда, отметив, что она прекрасно выглядит в 73 года.
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- Спасибо за украинский колорит. Слава Украине!
- Как она умудряется выглядеть так молодо?
- Не знаю, специально ли, но цвета Украины!
- Винтур поддерживает украинцев.
- Да здравствует Украина. Спасибо Анне за эти цвета, — пишут под фото Винтур.