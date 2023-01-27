Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Фото Персони

Анна Винтур поддержала Украину, появившись на показе в Париже в сине-желтом наряде

27 января 2023, 15:12
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Анна Винтур
Источник: Depositphotos

Главный редактор американского Vogue Анна Винтур появилась на Неделе моды в Париже в наряде в цветах флага Украины.

Икона стиля пришла на показ новой коллекции Valentino в ярко-желтом пальто от Prada, дополнив его синим шарфом. Таким образом Винтур показала, что поддерживает Украину в полномасштабной войне с РФ.

Пользователи сети поблагодарили Анну за символические цвета наряда, отметив, что она прекрасно выглядит в 73 года.

Сейчас смотрят
  • Спасибо за украинский колорит. Слава Украине!
  • Как она умудряется выглядеть так молодо?
  • Не знаю, специально ли, но цвета Украины!
  • Винтур поддерживает украинцев.
  • Да здравствует Украина. Спасибо Анне за эти цвета, — пишут под фото Винтур.
Читайте также:
Анна Винтур поддержала Украину, появившись на показе в Париже в сине-желтом нарядеВеликие женщины: Донателла Версаче показала архивное фото с Анной Винтур

Теги
Зірка Підтримка України
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь