Анна Саливанчук рассказала, как сломала себе нос и получила сотрясение мозга

Украинская актриса Анна Саливанчук рассказала о травме лица, после которой впервые появилась на публике. Так, в одном из последних интервью звезда призналась, что это произошло, когда она забирала сына со школы.

— Такой я еще никогда не была. Хотела забрать сына со школы — подскользнулась, и ударилась лицом об ступеньку. Сломала нос и заработала сотрясение мозга, — рассказала артистка.

В Instagram артистка показала себя без грима. Можно заметить огромные синяки на лбу, возле глаз, а на носу красный отек.

Сейчас смотрят

После похода в больницу, уснуть Анне было крайне тяжело.

— 04.27. Так хочется спать, но не получается. Эта ночь была для меня самой долгой. Я просыпалась каждый час, а сейчас совсем не могу уснуть. Болит голова и переносица, — призналась Саливанчук.

Артистка поблагодарила своих поклонников за поддержку — они отправляли ей снимки со своими поврежденными лицами. По слова Анны, это очень хорошая поддержка.

Звезды получают травмы и на войне, защищая нашу страну от России. Даниэль Салем рассказал о контузии — он борется с ее последствиями и по сей день. К примеру, Салем чувствует тошноту, панические атаки, тремор и аритмию.