Андрея Звягинцева ввели в кому

Российского кинорежиссера и сценариста Андрея Звягинцева ввели в искусственную кому после перенесенного коронавируса.

Андрей Звягинцев был подключен к аппарату ЭКМО, у него выявили 92% поражения легких. Недавно кинорежиссера отключили от систем жизнеобеспечения, поскольку врачи готовятся выводить его из комы. Об этом сообщают росСМИ.

Также сообщается, что в августе Звягинцева вывезли на лечение в Германию, где предположительно и будет проходить его реабилитация.

Андрей Звягинцев лауреат Каннского кинофестиваля и двукратный номинант на премию Оскар в категории Лучший фильм на иностранном языке.

Он является режиссером таких кинолент, как Черная комната, Возвращение, Изгнание, Елена, Левиафан, Нелюбовь и других. Стоит отметить, что практически для всех своих фильмов Звягинцев самостоятельно пишет сценарий.

Андрей обладатель многих премий, кроме того, в 2017 году он стал режиссером года.

Жена Звягинцева — монтажер Анна Матвеева. Супруги воспитывают сына — 12-летнего Петра.

Напомним, что в июне 2021 года 38-летнюю МакSим госпитализировали с пневмонией и 40% поражением легких. За несколько дней состояние звезды ухудшилось, поэтому врачи ввели МакSим в медикаментозную кому.

В конце июля певица пришла в себя, а в начале августа впервые вышла на связь с поклонниками.

Сейчас артистка находится дома и проходит реабилитацию.