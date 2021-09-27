Андрей Ковальский стал ведущим празднования 15-летия национального общественно-политического еженедельника Фокус.

— В цифровую эпоху уже чудо, что существуют печатные издания. Еще большее чудо, что они празднуют юбилей. 15 лет журналу Фокус! Секрет долголетия прост — качество. Фокус уже давно стал синонимом беспристрастности и взвешенности. На него равняются другие издания, а в их рейтинги мечтают попасть бизнесмены и политики, — отметил ведущий программы Факты. Спорт на ICTV.

Среди гостей ивента были украинские политические деятели, представители бизнеса, искусства и спорта, а также председатель комитета и участницы национального конкурса Мисс Украина-2021.

— Я счастлив, что в этот важный день был рядом с людьми, которые ежедневным трудом создают качественный информационный продукт. Желаю еще много лет процветания и, конечно, с нетерпением буду ждать следующих номеров, — добавил Ковальский.

Менеджмент издания и ведущий Андрей Ковальский проиллюстрировали для всех присутствующих долгий творческий путь одного из ведущих СМИ Украины.

Праздничную атмосферу создала музыкальная программа мероприятия, в частности выступление джаз-квинтета Ольги Лукачевой с участием арфистки Евы Панченко.

Специальной гостьей вечера стала певица Наталья Могилевская со своей уникальной джазовой программой.