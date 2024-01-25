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Андрей Бедняков впервые за 8 лет спустился в метро — что удивило ведущего

25 января 2024, 14:06
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Бєдняков
Источник: Андрей Бедняков

Украинский ведущий Андрей Бедняков впервые за многие годы спустился в столичное метро и рассказал, для чего это сделал. Как оказалось, на этот шаг он пошел ради атмосферы.

Андрей Бедняков показал, как впервые за 8 лет спустился в метро

В Instagram ведущий показал, как спускается в подземку на эскалаторе, и поделился эмоциями от локации.

— Впервые за 8 лет. Первое удивление — не нужно покупать жетоны, а можно оплатить Apple Pay, — заявил Андрей.

Андрій Бєдняков

Фото: Андрій Бєдняков/Instagram

Бедняков добавил, что спустился в подземку, чтобы почитать книгу в вагоне метро. Все из-за ностальгии, которую вызывает эта атмосфера. Кстати, книжку ведущий выбрал под названием Ворошиловград, автором которой является Сергей Жадан.

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— Для меня самые вкусные книжки в метро. Наушники на переходе станций и книга в вагоне. Ну и дорога с левого берега Киева на правый. Это ностальгия, я кайфонул сегодня. Но назад поехал на такси, — признался Андрей.

Андрій Бєдняков

Фото: Андрій Бєдняков/Instagram

Ведущий не только любит читать, но и обсуждает актуальные события в Украине и во всем мире. К примеру, недавно Бедняков отреагировал на гражданство Бардаша — предатель оказался в России и получил местный паспорт. Ведущий назвал продюсера соплей, высмеяв его выбор.

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