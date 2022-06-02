Ведущий Анатолий Анатолич присоединился к строительному батальону Добробат. Мужчина помогает расчищать завалы в Киевской области.

Анатолий сказал, что Добробат — добровольческий строительный батальон, выезжающий расчищать завалы по Киевской, Черниговской и Сумской областям. Сейчас к нему присоединилось 27 тыс. добровольцев.

— Мы с Лилей Ребрик тоже присоединимся, будем помогать лично и будем рассказывать своим подписчикам! Это сейчас очень важно, — подчеркнул Анатолич.

Стоит отметить, что Instagram ведущего заблокирован из-за многочисленных жалоб россиян. С начала полномасштабной войны он вел активную информационную войну, рассказывая о событиях в Украине.

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Отметим, что спустя месяц полномасштабной войны ведущий вместе с женой и детьми уехал во Францию.