На днях в Европе появился новый тренд на леопардовый принт. Таким образом все неравнодушные к происходящему в Украине призывают Германию предоставить танки Leopard Киеву, которые очень помогут в борьбе с РФ.

В Instagram-аккаунте Ukraine.ua появилось видео, на котором жители Европы и несколько мировых звезд предстали в одежде с леопардовым принтом, вместе с тем на кадрах мелькали и танки.

— О леопардовой одежде давно забыли, но сейчас пришло время пересмотреть свой гардероб. Наденьте свою любимую леопардовую одежду и опубликуйте селфи, — говорится под роликом.

Поддержать леопардовый тренд решили и украинские звезды. Они выложили свои фото в Instagram в соответствующей одежде и оставили хэштег #FreeTheLeopards, что в переводе освободите леопардов.

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Так, рэп-исполнительница Alyona Alyona показала кадр, на котором предстала в леопардовом худи. Артистка написала, что Германия должна услышать нас.

Символичным стало и то, что фото певицы было сделано на родине танков.

Ведущий Андрей Бедняков обнародовал свое архивное фото, на котором предстал совсем маленьким вместе с мамой. На нем он в леопардовой шубке.

— На этом фото мне три года. Мама привезла меня в Германию, и в этот самый момент я говорил 29-летнему Олафу Шольцу, чтобы он освободил леопардов в 2023 году. Украина должна защищать свою территорию, — написал под снимком Бедняков.

В леопардовой кофточке появилась и телеведущая Нового канала Леся Никитюк.

Поддержала флешмоб и группа Tvorchi, которая представит Украину на Евровидении 2023.

— Пока Германия до сих пор колеблется, предоставлять ли Украине танки Leopard 2, мы присоединяемся к флешмобу с соответствующим призывом, — отметили участники.

Не осталась в стороне и певица Джамала. Она обнародовала фото в леопардовой шубке, отметив, что пока кто-то тянет время, мы должны действовать и настаивать.

— Чем больше я злюсь, тем больше я хочу донатить и всячески помогать. Но только этого недостаточно. Нам нужна поддержка мира! — подчеркнула артистка.

Певица Тина Кароль обнародовала фото своего сына возле настоящего леопарда, а также примерила Instagram-маску, с помощью которой можно оказаться в шапке соответствующего принта.