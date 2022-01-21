Украинская певица Алина Паш получила музыкальную международную премию Music Moves Europe Awards 2022.

20 января состоялась церемония награждения, которая прошла в рамках фестиваля-шоукейса ESNS, который прошел в Гронингене (Нидерланды).

Всего победителей Music Moves Europe Awards 2022 пять — Дениз Чайла (Ирландия), Дeva (Венгрия), Бланк (Нидерланды), Мескерем Меес (Бельгия), Mezerk (Франция) и Алина Паш (Украина).

Каждый из них получил денежный приз — €10 тыс.

Победителей премии выбирало экспертное жюри, среди которых была и украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona. В 2021 году она стала победительницей Music Moves Europe Awards 2022. Кроме того, ей достался и приз зрительских симпатий.

Тогда артистка набрала наибольшее количество баллов из всех участников.

Music Moves Europe Awards — это ежегодная премия для молодых артистов, цель которой — отметить новых европейских артистов и поддержать их в развитии на международном музыкальном рынке.

Отметим, что Алина Паш борется за право представлять Украину на международном песенном конкурсе Евровидение 2022. Артистка оказалась в списке участников, которые попали в лонг-лист нацотбора.

Список финалистов будет известен уже на следующей неделе. Сам финал пройдет 12 февраля в 19.00 в прямом эфире общественного телеканала UA: Первый.