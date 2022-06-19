Российский юморист и ведущий Максим Галкин поделился редким семейным кадром.

В Instagram он обнародовал фото, на котором предстал вместе со своей женой, певицей Аллой Пугачевой и их детьми — восьмилетними Гарри и Елизаветой. Снимок он опубликовал 18 июня — в свой день рождения. Юмористу исполнилось 46 лет. Все вместе они позируют за праздничным столом.

— День рождения! Семья — это сила, — подписал Галкин кадр.

В комментариях поклонники поздравили Галкина, а также обратили внимание на внешний вид Пугачевой, которая сияет красотой.

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Как детки подросли. Еще раз с днем рождения! Мы вас очень любим.

Мои поздравления! Самая примерная семья! Воспитанные, не избалованные дети, правильные отношения между родителями. Пример всем!

Фотография чудесная, Алла Борисовна красавица.

Обожаю вашу семью! Алла Борисовна отлично выглядит.

Родные наши! Какое счастье вас видеть! Детки подросли, загорелые такие. Алленький цветочек прекрасен как всегда.

Алла Борисовна – икона советской эстрады и никакие орки это у нее не отнимут. Нет ей замены и нет ей соперников. Она одна.

С днем рождения, Максим. Вы очень хороший человек. — Пишут в комментариях Галкина.

Напомним, с началом полномасштабной войны в Украине, Максим Галкин с Аллой Пугачевой и детьми живут в Израиле. Они не поддерживают действия президента РФ, о чем Галкин смело и активно заявляет, в отличии от их многих российских коллег.

Недавно Максим Галкин заявил о финансовой помощи украинским беженцам. Сейчас у юмориста тур по Израилю, а часть денег с концертов пойдут на помощь жителям Украины, пострадавших из-за действий России.

Фото: Максим Галкин