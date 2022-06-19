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Алленький цветочек прекрасен: Галкин показал редкое семейное фото

19 июня 2022, 13:15
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Алленький цветочек прекрасен: Галкин показал редкое семейное фото

Российский юморист и ведущий Максим Галкин поделился редким семейным кадром.

В Instagram он обнародовал фото, на котором предстал вместе со своей женой, певицей Аллой Пугачевой и их детьми — восьмилетними Гарри и Елизаветой. Снимок он опубликовал 18 июня — в свой день рождения. Юмористу исполнилось 46 лет. Все вместе они позируют за праздничным столом.

— День рождения! Семья — это сила, — подписал Галкин кадр.

В комментариях поклонники поздравили Галкина, а также обратили внимание на внешний вид Пугачевой, которая сияет красотой.

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  • Как детки подросли. Еще раз с днем рождения! Мы вас очень любим.
  • Мои поздравления! Самая примерная семья! Воспитанные, не избалованные дети, правильные отношения между родителями. Пример всем!
  • Фотография чудесная, Алла Борисовна красавица.
  • Обожаю вашу семью! Алла Борисовна отлично выглядит.
  • Родные наши! Какое счастье вас видеть! Детки подросли, загорелые такие. Алленький цветочек прекрасен как всегда.
  • Алла Борисовна – икона советской эстрады и никакие орки это у нее не отнимут. Нет ей замены и нет ей соперников. Она одна.
  • С днем рождения, Максим. Вы очень хороший человек. — Пишут в комментариях Галкина.

Напомним, с началом полномасштабной войны в Украине, Максим Галкин с Аллой Пугачевой и детьми живут в Израиле. Они не поддерживают действия президента РФ, о чем Галкин смело и активно заявляет, в отличии от их многих российских коллег.

Недавно Максим Галкин заявил о финансовой помощи украинским беженцам. Сейчас у юмориста тур по Израилю, а часть денег с концертов пойдут на помощь жителям Украины, пострадавших из-за действий России.

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Фото: Максим Галкин

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Алла Пугачева Максим Галкін
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