Российский юморист и ведущий Максим Галкин поделился редким семейным кадром.
В Instagram он обнародовал фото, на котором предстал вместе со своей женой, певицей Аллой Пугачевой и их детьми — восьмилетними Гарри и Елизаветой. Снимок он опубликовал 18 июня — в свой день рождения. Юмористу исполнилось 46 лет. Все вместе они позируют за праздничным столом.
— День рождения! Семья — это сила, — подписал Галкин кадр.
В комментариях поклонники поздравили Галкина, а также обратили внимание на внешний вид Пугачевой, которая сияет красотой.
- Как детки подросли. Еще раз с днем рождения! Мы вас очень любим.
- Мои поздравления! Самая примерная семья! Воспитанные, не избалованные дети, правильные отношения между родителями. Пример всем!
- Фотография чудесная, Алла Борисовна красавица.
- Обожаю вашу семью! Алла Борисовна отлично выглядит.
- Родные наши! Какое счастье вас видеть! Детки подросли, загорелые такие. Алленький цветочек прекрасен как всегда.
- Алла Борисовна – икона советской эстрады и никакие орки это у нее не отнимут. Нет ей замены и нет ей соперников. Она одна.
- С днем рождения, Максим. Вы очень хороший человек. — Пишут в комментариях Галкина.
Напомним, с началом полномасштабной войны в Украине, Максим Галкин с Аллой Пугачевой и детьми живут в Израиле. Они не поддерживают действия президента РФ, о чем Галкин смело и активно заявляет, в отличии от их многих российских коллег.
Недавно Максим Галкин заявил о финансовой помощи украинским беженцам. Сейчас у юмориста тур по Израилю, а часть денег с концертов пойдут на помощь жителям Украины, пострадавших из-за действий России.
Фото: Максим Галкин