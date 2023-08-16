Алек Болдуин может получить еще одно обвинение в непредумышленном убийстве после новых подробностей расследования гибели украинского режиссера Галины Хатчинс.

Так, новая экспертиза показала, что револьвер Colt 45-го калибра, из которого был совершен выстрел на съемочной площадке, стреляет только при нажатии на курок. Напомним, что обвинение Болдуина в убийстве было снято после того, как адвокаты заявили о модификациях оружия — пистолет якобы мог сам совершить выстрел.

Однако прокуроры Кари Моррисси и Джейсон Льюис заявили, что снова выдвинут обвинение, если выяснится, что пистолет был в рабочем состоянии.

Как известно, что эксперты занимаются восстановлением пистолета, который был сломан во время предыдукщих испытаний ФБР. Результаты покажут, будет ли объявлено новое обвинение.

Впрочем, сам актер продолжает сниматься в кино — в апреле Болдуин снова взял оружие в руки на съемочной площадке фильма Ржавчина. Известно, что съемки фильма Ржавчина перенесли на ранчо в штат Монтана из Нью-Мексико после трагедии — спустя полтора года.