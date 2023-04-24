Алек Болдуин снова взял в руки ствол на съемочной площадке фильма Ржавчина, где застрелили украинку Галину Хатчинс в октябре 2021 года.

Так, актер и режиссер картины появился на съемках вестерна спустя день после того, как с Болдуина сняли обвинения в непредумышленном убийстве. Алек был одет в коричневое пальто, серую рубашку, брюки и ковбойские сапоги, а винтовку он держал за ствол. К костюму также были ковбойская шляпа и шарф.

Известно, что съемки фильма Ржавчина перенесли на ранчо в штат Монтана из Нью-Мексико после трагедии.

О том, что работу над фильмом продолжат, стало известно еще в марте 2023 года. Так, спустя полтора года начались поиски маленького мальчика на одну из ролей — начало работы было запланировано на 23 апреля.

Напомним, что с Болдуина сняли обвинения в убийстве Хатчинс. Все из-за новых доказательств модификации револьвера. Подобные изменения в деле противоречат ранним заявлениям, что оружие не могло выстрелить без нажатия на курок в руках Алека. Впрочем, решение прокуратуры не освобождает Болдуина от уголовной ответственности — ему могут предьявить обвинения повторно. До этого актер мог оказаться за решеткой на 5 лет, но спустя время наказание смягчили до 18 месяцев.