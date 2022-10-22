Артисты из Дизель Шоу обратились к белорусским военным. Артисты записали видео, в которой в очередной раз попросили не нападать на Украину.

Ролик артисты опубликовали в Instagram.

— Я хочу обратить к беларусским солдатам, которые стоят на границе с Украиной. Вы нас очень хорошо знаете — сотни тысяч белорусов нас смотрят, и мы получили от вас миллионы лайков. В нашей команде три белоруса, и за все эти семь лет мы ни разу с ними не сорились, — начали свое обращение артисты.

Актеры Дизель Шоу призвали соседей не идти на Украину войной.

Сейчас смотрят

— Вы нас любите. А мы надеемся, что вы также за мир. Ваше руководство хочет втянуть вас в войну. Не выполняйте преступных приказов. Украина и Беларусь за всю свою историю никогда не нападали друг на друга. Сегодня нам нужно объединиться против общего врага, — говорят участники Дизель Шоу.

Также артисты призвал военных Беларуси не делать непоправимых ошибок.

Напомним, что Дизель Шоу активно поддерживают ВСУ. Совсем недавно артисты дали сразу три концерта для наших защитников и поддержали их морально, используя смех и юмор как оружие против РФ. Звезды также помогают защитникам амуницией.