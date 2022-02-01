Актера из Ходячих мертвецов Мозеса Джея Мосли нашли мертвым

В США нашли мертвым актера из постапокалиптического телесериала Ходячие мертвецы Мозеса Джея Мосли. Ему был 31 год.

Причина смерти устанавливается, однако правоохранительные органы рассматривают и версию самоубийства. Также не исключают и насильственную смерть.

Тело Джея обнаружили в его собственной машине с огнестрельным ранением возле проходящего через автостраду моста в Стокбридже (штат Джорджия). Полиция пытается установить, что там делал Мосли.

По словам родственников, они не слышали ничего от Джея больше недели. В среду, 26 января, они подали заявление в полицию.

Менеджер Мосли Табата Минчу отметил, что актер был отличным человеком.

— Его любили все, кто встречал его. Он был будто яркий свет в глазах каждого, — сказал он.

Последняя фотография, размещенная Мосли в Instagram — коллаж для челленджа #10yearchallenge.

Джей Мосли снимался не только в Ходячих мертвецах, где он сыграл роль зомби Майка, но и в телесериалах Хранители, Королева юга, Американская душа, а также фильме Голодные игры: И вспыхнет пламя.

Ранее стало известно, что Мисс США 2019 Чесли Крист покончила с собой. Она была найдена мертвой на улице в центре Манхэттена. Ее тело нашли возле 60-этажного небоскреба, в котором она проживала на девятом этаже.

Также полиция нашла в квартире погибшей предсмертную записку, в котором она сообщила, что оставляет все имущество матери, причину своего поступка она не раскрыла.