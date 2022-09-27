Российский актер и каскадер Стас Румянцев отправится воевать против защитников Украины в рядах армии РФ. Он получил повестку, в связи с чем решил приостановить свою творческую деятельность.

Об этом актер заявил своим поклонникам в Instagram, который запрещен на территории РФ.

Свое обращение Румянцев начал с просьбы — он хочет, чтобы его решение не осуждали и простили.

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— Время непростое и непонятное, может, все решится, а может, все там скоро будем, кто еще остался тут в России, — заявил актер.

Что именно решится, он не уточнил, но от мобилизации прятаться не стал.

Артист признался, что раньше служил на флоте, из-за чего его призвали. Стас добавил, что это также был его выбор, и он пойдет в пехоту. Правда, окончательное решение станет известным немного позже.

— Со мной еще не все решено, жду 28 числа — медкомиссия вынесет решение, — добавил артист.

Правда, решение Румянцева воевать против украинцев кажется нелогичным. 9 мая 2021 года Стас опубликовал свои мысли в Instagram, где раскритиковал саму мысль о войне в современном мире.

— Во что бы то ни стало, человек должен стараться избегать войны и не позволять собой манипулировать. Современный человек не должен поддаваться лозунгам и агитациям, и есть мирные пути решения конфликтов, — уверял Румянцев.