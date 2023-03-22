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Персони

Актер должен быть на сцене! Экс-супругу Ольги Сумской Евгению Паперному сделали операцию

22 марта 2023, 20:01
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Ольга Сумская и Евгений Паперный
Источник: Ольга Сумська

Актриса Ольга Сумская рассказала, что ее бывшему супругу, актеру Евгению Паперному сделали операцию. Она пожелала 72-летнему артисту скорейшего выздоровления.

О том, что Паперному сделали операцию, Ольга сообщила в Facebook. В комментариях актриса уточнила, что речь идет о замене суставов.

— Жизнь актера зависит от его задействованности, профессионального ритма, эмоций. Актер должен быть на сцене! И, конечно, самое главное — это здоровье! Мы желаем Евгению Васильевичу, нашему неизменному руководителю театральной антрепризы, скорейшего выздоровления после проведенной операции! Быть добру и новым премьерам! Вместе к победе, — написала Сумская.

Также актриса поблагодарила мэра Киева Виталия Кличка, который посодействовал операции в рамках программы Здоровье киевлян.

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