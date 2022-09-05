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Персони

Брендан Фрейзер рассказал, как роль в фильме изменила его жизнь: Люди с таким телом невероятно сильные

5 сентября 2022, 10:03
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Брендан Фрейзер
Источник: Depositphotos

Актер Брендан Фрейзер сказал, что играя роль человека с ожирением, он понял, что люди с таким телом невероятно сильные люди. Об этом звезда заявила на фоне премьеры фильма Кит, где Брендан сыграл главную роль.

Выход картины состоялся на Венецианском кинофестивале, и она вполне может получить Оскар.

Фрейзер стал известным в 90-х, после чего он долгое время не появлялся в кино. Теперь он снова в главной роли крупного фильма, и недавняя работа изменила его взгляды на некоторые аспекты жизни.

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— Это дало мне уважение тех, чьи тела похожи. Я понял, что нужно быть невероятно сильным человеком, физически и умственно, физическая мобильность Чарли ограничена его домашним пространством, которым является его диван, — рассказал подробности о своей роли.

Брендан заявил, что он учился двигаться абсолютно по-новому.

— У меня развились мышцы, о которых я даже не подозревал, и даже кружилась голова, — добавил актер.

Впрочем, некоторые болезни у звезд настоящие — американская актриса Джейн Фонда рассказала, что больна раком и проходит химиотерапию. Артистка рассказала, что ее вид рака хорошо поддается лечению — 80% людей выживают.

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Источник
The Guardian
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