А свастика будет? Киевский бренд продает серьги с советской звездой

Киевский бренд Брень выставил на продажу новый аксессуар — желтые серьги в виде советской звезды.

Для тех, кто сразу задастся вопросом А что тут такого, отвечаем: советская символика в Украине запрещена, наравне с нацистской.

Фото аксессуара уже появились на сайте бренда и в их Instagram.

Сережки с гербом СССР представляют собой огромные круги со звездами золотого цвета. Бренд считает, что серьги подойдут девушкам, и парням.

Стоимость сережек вовсе не советская — почти 20 тыс. грн. И за эту сумму вы получаете явно не золото и бриллианты. Хотя кто знает, ведь описание на сайте бренда довольно лаконичное.

— Двусторонние серьги ручной работы со звездой и логотипом, — пишут на сайте бренда.

Информации о материалах, используемых при производстве сережек, нет. Хотя хотелось бы знать, что покупаешь за 20 тыс. грн. Кроме того, никто не отменял аллергий на некоторые материалы.

Под постом в Instagram бренда пользователи негодуют из-за такой символики. Однако представители магазина на них не отвечают.

Что пишут пользователи в комментариях:

А версия со свастикой будет?

Помимо того, что это советская символика, никто не замечает, что это откровенно какая-то сувенирообразная безвкусица?

Это возмутительно.

Совсем е******ь? Нормальный же бренд был.

Напомним, что декоммунизация в Украине стартовала еще в 2015 году. В рамках закона под запретом оказалась вся советская символика.