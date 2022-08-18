А потом пришли “братья”: ко Дню Независимости состоится премьера цикла документальных фильмов о войне

Ко Дню Независимости в украинских медиа состоится национальная акция: премьера цикла документальных фильмов о войне России против Украины А потом пришли “братья”.

С 22 августа на нескольких медиаплатформах пройдут первые показы четырех документальных фильмов, снятых Объединением Украинских Продюсеров (ОУП) во время войны: Мариуполь. Неутраченная надежда, Девять жизней, Вокзал надежды и Потерянный дом.

Цель акции — как можно охватнее показать войну так, как это умеет только кинематограф: с более глубокими нарративами, длинным хронометражем, с сильным зрительским погружением. Ее главными партнерами стали большие украинские медиаплатформы НВ и 24 канал. Также акцию поддержат Суспільне, Starlight Media, Радио Свобода, Megogo, Sweet.tv, Київстар ТВ.

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— Мы празднуем независимость в момент, когда против нашей независимости, полив нас развязана полномасштабная война ядерной страной. Страной, которая ведет с нами эту войну уже сотни лет. В этой войне мы все рядом с ВСУ. Наш вклад — это наши фильмы об украинцах, которые своей силой, волей и любовью обязательно победят, — комментирует сооснователь ОУП Алла Липовецкая.

Объединение Украинских Продюсеров (ОУП) основано в марте 2022 года семью опытными ТВ и кино-продюсерами специально для съемок фильмов о предпосылках, ходе и последствиях российской агрессии против Украины.

— Война продолжается. Герои наших фильмов смогли выжить. Сейчас на глазах всего мира россияне с помощью своих марионеток и квазиреспублик готовят показательный “трибунал” над защитниками Мариуполя в наш День Независимости. В качестве подготовки к трибуналу, “ДНР” и “ЛНР” отменили мораторий на смертную казнь, обустроили железные клетки и приглашают на судилище зрителей. В помещении Мариупольской филармонии, которое россияне бомбили, когда там укрывались гражданские. Нормы международного гуманитарного права запрещают осуждение военнопленного за участие в вооруженном конфликте. Россияне пытаются стереть саму память о своих преступлениях и создать другую псевдореальность. Они пытаются уничтожить все возможные упоминания своих преступлений в Мариуполе. Наш фильм Мариуполь. Неутраченная надежда изначально ставил перед собой цель зафиксировать все, что мы можем, чтобы не дать искривить реальность, — добавляет соучредитель ОУП, продюсер акции Владимир Бородянский.

Мариуполь. Неутраченная надежда покажет российско-украинскую войну глазами простых людей, проживших первый месяц вторжения в Мариуполе. Это фильм-свидетельство, фильм-правда обычных горожан, оказавшихся внутри войны.

Девять жизней раскроет тему домашних животных на войне. Фильм покажет разные истории, от вывоза из зоны боевых действий зоопарка до Котопапы — спасателя кошек.

Вокзал надежды (Berlin. HopeBahnhof) расскажет истории украинских беженцев и европейских волонтеров: это фильм о глубинах гуманизма, которые человек открывает в себе, иногда неожиданно даже для самого себя.

Потерянный дом снят весной 2022 года, сразу после освобождения Киевской области от российских войск. В нем будут эмоции украинцев, потерявших свой дом в результате оккупации.

— Наши первые четыре проекта — фильмы об удивительно сильных духом людях. Сложно поверить, что человек способен такое выдержать, но украинцы уже шесть месяцев удивляют весь мир. Мы надеемся, что наши фильмы не только расскажут о войне так, как ее видят украинцы, но и смогут поддержать самих украинцев, — говорит сооснователь ОУП Дарья Легони-Фиалко.

После акции все эти фильмы будут показаны в телеэфире в рамках национального телемарафона Єдині новини, а также в других странах, об этом сейчас ведутся переговоры с международными дистрибьюторами.