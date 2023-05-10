79-летний Роберт Де Ниро тайно стал отцом в седьмой раз. Предположительно, это ребенок от Тиффани Чен.

Впервые об этом артист заявил в интервью ET Canada на фоне продвижения своего нового фильма О моем отце.

— На самом деле у меня семь детей. Только что родился ребенок, — поправил Роберт интервьюера о количестве потомков.

Правда, до сих пор неизвестно, кто именно стал матерью нового ребенка. Ранее актера заметили в компании его подружки Тиффани Чен — тренера по боевым искусствам.

Первые два ребенка Де Ниро уже совсем взрослые — это 51-летная Дрена и 46-летний Рафаэль. Они появились во время брака актера с Дайанн Эбботт — они были вместе 12 лет.

Роберт также отец 27-летних близнецов Джулиана и Аарона от Туки Смит, с которой он пробыл около 8 лет.

Третья жена Грейс Хайтауэр подарила двоих детей — 25-летнего Эллиота и 11-летнюю Хелен. Они женились дважды — в 1997 и 2004 годах. Последним инициатором развода стал именно Роберт.

Ранее еще один голливудский актер познал все прелести отцовства — Дэниел Рэдклифф стал отцом. Звезду Гарри Поттера заметили на прогулке по Нью-Йорку с коляской.