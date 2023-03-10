10 марта 2022 года государственное предприятие Мультимедийная платформа иновещания Украины совместно с ведущими украинскими медиагруппами начало производство и трансляцию информационного проекта FREEДОМ на русском языке. За год в эфире канал стал эффективным инструментом разрушения российской пропаганды и источником правдивой информации об Украине для русскоязычных зрителей за рубежом.

В условиях первых дней полномасштабного вторжения решение государства укрепить и расширить украинское иновещание на русском языке было мотивировано жизненной необходимостью использовать любые возможности, чтобы говорить правду о войне России против Украины русскоязычным людям по всему миру и максимально быстро противодействовать вражеской пропаганде, которая на тот момент была прочно укоренена в медиа и социальный ландшафт не только России, но и мира.

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О правильности этого решения свидетельствуют, с одной стороны, показатели и география FREEДОМ за год, обратная связь от зрителей, оценки наших экспертов и партнеров, общественных и государственных деятелей Европы и США, а с другой – постоянные хакерские атаки на площадки украинского иновещания, блокировка Роскомнадзором наших сайтов и каналов на территории РФ, истерические выпады российских пропагандистов в адрес канала.

– Хотим мы или не хотим, ниша русскоязычных зрителей в мире – более 200 миллионов, и едва ли не половина из них не из России, собственно, это была одна из причин, почему мы развивали иновещание на русском еще до полномасштабного вторжения, – говорит генеральный директор государственного предприятия Мультимедийная платформа иновещания Украины Юлия Островская.

Контент канала FREEДОМ очень четко попадает в запросы русскоязычной аудитории за рубежом. За год материалы под брендом FREEДОМ на диджитал-площадках государственного предприятия Мультимедийная платформа иновещания Украины и на площадках наших партнеров – украинских медиагрупп 1+1 media, Starlight Media, Inter Media Group получили 6,5 млрд просмотров, более 76% из них – не из Украины.

На площадках ГП МПИУ средний за год показатель просмотров не из Украины равен 87%, а по отдельным материалам может превышать 90%. При этом, в среднем за год 51% просмотров не в Украине на площадках украинского иновещания – это зрители из России.

Кроме России, в топ стран по просмотрам Free в диджитал входят Казахстан, Беларусь, Германия, Узбекистан. Городами-лидерами в YouTube стали Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Нижний Новгород.

В 2022 году украинское государственное иновещание существенно нарастило свое присутствие за рубежом в кабельных, DTH, IPTV сетях, на ОТТ-платформах и на спутнике. Сегодня канал FREEДОМ вещает через шесть спутников, которые покрывают всю Европу, европейскую часть России, Среднюю Азию, Северную Африку, Ближний Восток.

Канал входит в пакеты 10 ОТТ-платформ, а также присутствует в более 700 кабельных, DTH, IPTV сетях, 44 стран мира, 20 из которых добавились за год.

Для постоянной связи со зрителями команда канала FREEДОМ запустила чат-бот в Telegram, на который люди могут обратиться, чтобы сообщить о нарушении своих прав. Особенно важен такой канал связи для жителей России и Беларуси.