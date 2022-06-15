На Netflix появится реалити-шоу по мотивам популярного сериала Игра в кальмара. Участники будут соревноваться за реальные деньги.

Об этом заявил глава отдела глобального телевидения Бела Баджариа. По ее словам, Squid Game: The Challenge станет самым крупным реалити-шоу по сериалу за всю историю. В нем примет участие 456 человек, которые на камеру будут бороться за реальные $4,56 млн

Участникам придется пройти серию испытаний, созданных по мотивам сериала. Задачи будут требовать умения создания стратегии и кооперации с соперниками.

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— Игра в кальмара покорила мир благодаря захватывающей истории режиссера Хвана. Мы благодарны за его поддержку, и воплощаем его историю в реальность, — заявил вице-президент Netflix по документальным сериалам Брэндон Ригг.

Подать заявку на участие в шоу может каждый желающий — для этого нужно оставить заявку на сайте SquidGameCasting.com.

Съемки пройдут в Великобритании.

Информация о будущем шоу появилась на фоне анонса второго сезона сериала Игра в кальмара. Режиссер и продюсер Хван Дон Хек рассказал подробности о продолжении культового проекта — в продолжении мы увидим нескольких героев, которые запомнились зрителям по первому сезону. В тизере также появилась аниматронная кукла, которая стала популярной после релиза первых серий.