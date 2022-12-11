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Персони

27 раз в месяц: Брайан Адамс ответил на вопрос, касающийся половой жизни

11 декабря 2022, 11:09
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Браян Адамс
Источник: Depositphotos

Канадский рок-музыкант Брайан Адамс ответил на ряд вопросов, которые интересуют его поклонников. Так, артист признался, сколько раз в месяц занимается сексом, когда и из-за чего последний раз плакал, и вспомнил момент, когда был на волоске от смерти.

Музыкант отмечает, его доктор говорит, что мужчинам нужен секс 27 раз в месяц для здоровой простаты. Однако признается — его полова жизнь не настолько активная.

Говорит, до слез его могут довести видео, в частости о жестоком обращении с животными.

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Вспоминает, ближе всего к смерти был во время прыжка с парашютом. Тогда тот запутался в ногах.

Поделился Брайан и самым ценным, что у него есть. Речь идет о письме от дедушки.

— Он всегда заканчивал их словами: Продолжай улыбаться, — вспоминает Адамс.

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Источник
The Guardian
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