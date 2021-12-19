В субботу, 18 декабря, на телеканале СТБ завершился 17-й выпуск 11 сезона легендарного кулинарного шоу МастерШеф. Участники упорно борются за победу и готовят самые лучшие блюда, чтобы покорить судей.

В этом выпуске кулинары проявили себя ответственными стратегами, но не обошлось без прощаний. Самое интересное из 17 выпуска МастерШеф – далее в материале Фактов ICTV.

Загадочные блюда или первый конкурс

Светлана неоднократно имела возможность надеть черный передник на шоу МастерШеф. Ей необходимо было приготовить три блюда, однако ингредиенты для них выбирали соперники, от которых зависела легкость выполнения задания.

Владислав, Богдан и Яна ошибались в приготовлении классических блюд, поэтому они подавали их. Три участника проекта имели 10 коробок-загадок. В каждой из них был лишний продукт и отсутствовал необходимый. Они отгадывали блюда вместе, но каждый готовил самостоятельно.

По решению судей, на первом конкурсе Серафим плохо справился с заданием. Ему пришлось покинуть кулинарное шоу МастерШеф.

Рост на проекте или второй конкурс

Участники проекта стали на поверхности, на которых находились большие коробки. Под ними спрятали продукты, с помощью которых готовили блюда на испытаниях двадцатки.

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Кулинары-любители создавали из этих ингредиентов совершенно другие кулинарные шедевры, показывая свой рост на проекте. Судьи решили, что с этим хуже справился Александр, который ушел из шоу МастерШеф после второго конкурса.

Микс битв или третий конкурс

Зрители уверены, что третье испытание для кулинаров стало одним из самых сложных конкурсов 11 сезона. Позади участников поставили пять коробок с продуктами, из которых они выбрали только одну и заняли место рядом с ней.

Кулинары-любители обменялись ингредиентами, из которых они готовили блюдо ресторанного уровня. Участники выбрали себе специализированное усложнение: микрокухню, ресторан будущего или диетическую кухню.

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Судьи решили, что с этим конкурсом Яна справилась не лучше всех из кулинаров, из-за чего покинула легендарное шоу МастерШеф в шаге от финала.