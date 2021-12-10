3 декабря во Дворце Украины прошел грандиозный концерт актеров Дизель Шоу. Команда подготовила новую программу, которая с первых минут разогрела публику хорошим градусом юмора.

Каждый номер – отдельная юмористическая бомба. Просто взрывы смеха вызвал номер о менеджере туалета, именно так назвал свою героиню Егор Крутоголов. Эта честная дама требовала от полицейского Covid-сертификат, а без него вход в заветную кабинку запрещен всем.

– Два года я не играл в Дизель Шоу женщин, а на этих концертах у меня сразу два образа. Один из них – это именно менеджер туалета. У нее хронический гайморит, она говорит в нос и не чувствует запахов, – описывает своего персонажа Егор Крутоголов.

Еще один женский образ, о котором упоминал Егор Крутоголов – судья Житомирской области. Авторы Дизель Шоу не смогли пройти мимо интересной новости о том, что Марка Цукерберга вызывают в Житомирский суд.

— Украина – это сила. А центр этой силы – Житомирщина, – резюмирует эту историю героиня Егора Крутоголова в номере.

Во время концерта Евгений Сморигин и Евгений Гашенко снова превратились в бабушек, но уже вакцинированных.

– Да, наши бабушки вакцинировались. Они узнали о “президентской тысяче” и фантазируют, куда же можно потратить эти огромные деньги. Рассуждают, откуда они взялись в бюджете. А между разговорами бабушки качаются, – делится деталями Евгений Сморигин.

Тысячи подтягиваний в спортзале посвятила тысячи от президента героиня Евгения Гашенко. А бабушка Евгения Сморигина проявила незаурядную фантазию, когда придумывала способы, как потратить “премию” за вакцинацию. Зал реагировал громким смехом на каждую ее фразу.

– Бабушек я люблю показывать. Это, пожалуй, сборник всех бабок, которых я видел в детстве в КВН и в старых сказках. Вот вся палитра смешалась в моей, – делится Евгений Гашенко.

В этот вечер актеры Дизель Шоу вспомнили древние обряды и погадали на сцене. Накануне Андрея героиня Юлии Мотрук решила заглянуть в будущее и узнать имя своего суженого.

— Я никогда не гадала в реальной жизни и никому не рекомендую таким заниматься. Но в номере это все шутка. Очень смешная шутка, поэтому я согласилась, – рассказывает Юлия Мотрук.

Шутки – шутками, но все сбылось. Юля наворожила себе мужчину с именем на букву М, и уже в следующем номере он появился – Максим Шкарапет, министр онлайн-образования, который учился на факультете TikTok по специальности “создание челленджей”.

Также актеры Дизель Шоу показали пародию на шоу Кто хочет стать миллионером, пофантазировав, какой может быть эта программа через 15 лет.

Кроме того, дизели подготовили специальный номер к празднику Святого Николая. Они представили, как все контролирующие органы пришли проверять Чудотворца, который приносит подарки детям. Конечно, номер закончился чудом.

Больше деталей зрители смогут увидеть в премьерных зимних выпусках Дизель Шоу.