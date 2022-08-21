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Фото Персони

10 лет назад: Тарас Цымбалюк показал архивное фото

21 августа 2022, 17:37
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Тарас Цимбалюк
Источник: Тарас Цымбалюк

Актер Тарас Цымбалюк показал архивное фото со студенческих годов. На снимке 32-летнему артисту 22 года.

Звезда сериала Поймать Кайдаша опубликовал кадр в Instagram-stories. На фото он предстал без бороды и с пышной шевелюрой.

— 10 лет назад, — лаконично подписал фото Цымбалюк.

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В то время Тарас был студентом КНУТКиТ имени Карпенко-Карого. Там он учился на актерском факультете, периодически появляясь на телевидении и в театре.

Напомним, недавно Тарас Цымбалюк расстался с женой, визажисткой Тиной Антоненко. Поэтому привлечь внимание актера пытаются многие девушки, однако он сам говорил, что пока что не ищет новых отношений.

Тогда Тарас сказал, что он благодарен Тине за совместный путь.

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